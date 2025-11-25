Haberler

Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'ya mağlup oldu

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Galatasaray, bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.
  • Union Saint-Gilloise, 57. dakikada David'in golüyle öne geçti.
  • Galatasaray, 89. dakikada Arda Ünyay'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Galatasaray ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Union Saint-Gilloise, 1-0'lık skorla kazandı.

TOP AZ FARKLA DIŞARIDA

11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

DİREKTEN DÖNDÜ!

27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

33 . dakikada Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

BİR DİREK DAHA

40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

KONUK EKİP ÖNE GEÇTİ

Belçika ekibi, 57. dakikada öne geçti. Gelişen Union Saint-Gilloise atağında topu alan Zorgane, sağ kanattan ilerleyip son çizgiden içeriye yerden çevirdi. Kale alanında olan David, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

TEMSİLCİMİZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Karşılaşmanın 77. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Temsilcimiz Galatasaray'ın sağ kanattan Sara ile kullandığı korner vuruşunda arka alandaki Abdülkerim yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top önce savunmadan döndü, seken topa Davinson kale ağzından vuruşunu yaptı ama top üstten dışarıya çıktı.

ARDA ÜNYAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 89. dakikasında Galatasaray 10 kişi kaldı. Genç futbolcu Arda Ünyay, rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

GALATASARAY BASKISINI ARTIRDI AMA OLMADI

Karşılaşmanın geri kalanında temsilcimiz Galatasaray baskısını artırdı ancak aradığı golü bulamadı ve karşılaşmayı Union Saint-Gilloise kazandı. Bu sonuçla birlikte Union Saint-Gilloise, puanını 6'ya yükseltti. Temsilcimiz Galatasaray, 5 maç sonunda 9 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Monaco deplasmanına gidecek. Union Saint-Gilloise, sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKenan polat:

Beni Türk hakemlerine emanet edin . ağlak okan

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Galatasarayın oynaması gereken oyunu rakip oynadı. Rakibi hafife aldı, rakip de cezayı kesti. Evet takım eksik olabilir ama bu oyunla Fenerbahçe'ye de yeniliriz. Doğruyu doğru.

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Ceyhan:

Okan istifa etmeli, bu kadroyla böyle futbol izletilmemeli.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Young boys maçının vallahi neredeyse birebir aynısı oldu. Bu Okan hiç ders çıkarmamış geçmiş oyunlardan demekki. Sonra kovulmalıdır dediğimde de bana hak vermiyorlar, oysaki sonuna kadar haklıyım.

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Yedekte 4 adam dışında profesyonel oyuncu yok. Çoğu mevkinin yedeği yok. Arda Ünyay denilen adını bile yeni duyduğumuz oyuncuyla UCL ye çıkıyorsun. Cahil yönetim...

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
