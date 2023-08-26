Galatasaray, Ramos için gün sayıyor! Transferin kaderini tek bir 90 dakika belirleyecek

Galatasaray, PSG ile yolları ayıran Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için artık son düzlükte. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında karşılaşacağı Molde'yi geçmesi durumunda dünyaca ünlü stoperi renklerine bağlayacak.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

Sergio Ramos'a bir süre ilgi gösteren Beşiktaş, futbolcunun maliyetinden sonra masadan kalkmıştı. Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olan futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

RAMOS İNDİRİME GİTTİ

Galatasaray'a maaş talebi olarak 15 milyon eurodan kapıyı açan Ramos'un ise bu isteğinde indirime giderek, rakamı 10milyon euroya kadar çektiği konuşuluyor.