Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var

Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var
Galatasaray, transfer döneminde önemli bir hamle yapmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Cimbom, bu transfer için sessiz bir operasyon yönetecek.

Süper Lig devi Galatasaray, yaz transfer döneminden bu yana uzun süredir peşinde olduğu Atalantalı futbolcu Ademola Lookman için yeniden harekete geçiyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Galatasaray, Serie A ekibinde bu sezon 3 resmi maçta toplam 137 dakika süre alan Nijeryalı oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, takımdan ayrılmaya sıcak bakan Lookman için kulübüne devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıp transferi bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var

OPERASYON SESSİZ YÜRÜTÜLECEK

Öte yandan transferde önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Yaz transfer döneminde Lookman isminin basında sık sık servis edilmesi sonrası oyuncuya birçok kulüp ilgi göstermiş ve Galatasaray transferi bitirmek adına son noktayı koyamamıştı. Yönetim, bu kez transfer operasyonunu sessiz yürütüp, transferi bir anda açıklamayı istiyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İki kanatta da görev alabilen 27 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam ediyor. Atalanta'da toplam 121 maça çıkan Nijeryalı, 52 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (5)

Hakan Acar:

o kadar sessiz yürütüyorlar ki sizin bile haberiniz olmuş.

Viking:

Bu nasıl session bir operation herkes diydu şimdi ne olacak .yapacaginiz haberin......

İsmail Aslım:

Harbı valla çok sessız olmuş kımse duymasın ????

Halit:

Sisssssssssssttt.......

Yusuf Kartal :

Bunun gibi siteler haberciliğin içine ediyorlar. Ne ciddiyet nede saygı! Kim etek açmış, kim kiminle yakalanmış, hep aynı manşetler: O şehir ayağa kalktı, Bu görüntüler çok su kaldırır!! Sadece tıklama için atılan başlıklar! Her tıkta para kazanıyorlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
