Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var

Süper Lig devi Galatasaray, yaz transfer döneminden bu yana uzun süredir peşinde olduğu Atalantalı futbolcu Ademola Lookman için yeniden harekete geçiyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Galatasaray, Serie A ekibinde bu sezon 3 resmi maçta toplam 137 dakika süre alan Nijeryalı oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, takımdan ayrılmaya sıcak bakan Lookman için kulübüne devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıp transferi bitirmeyi hedefliyor.

OPERASYON SESSİZ YÜRÜTÜLECEK

Öte yandan transferde önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Yaz transfer döneminde Lookman isminin basında sık sık servis edilmesi sonrası oyuncuya birçok kulüp ilgi göstermiş ve Galatasaray transferi bitirmek adına son noktayı koyamamıştı. Yönetim, bu kez transfer operasyonunu sessiz yürütüp, transferi bir anda açıklamayı istiyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İki kanatta da görev alabilen 27 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam ediyor. Atalanta'da toplam 121 maça çıkan Nijeryalı, 52 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.