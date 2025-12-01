Haberler

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali
Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yüzüne yabancı madde isabet eden Kazımcan Karataş ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY'DAN KAZIMCAN PAYLAŞIMI

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yüzüne yabnacı madde isabet eden Kazımcan Karataş ile ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Kazımcan'ın gözünün son halini paylaştı ve, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş, Leroy Sane'nin attığı golün ardından yaşadığı sevinç sırasında tribünden gelen maddeyle yerde kalmış ve tedavisinin ardından oyuna devam etmişti.

İşte paylaşılan o fotoğraf;

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdsjqjqwn4r:

napalım şimdi???Askerlerde şehit oluyor ve çocukları babasız kalıyor!!!Aldıkları para bunların gecelelik eğlence parası!!!Bi göz morarması paylaşmak nedir ya??A.g adam olun ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
