Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY'DAN KAZIMCAN PAYLAŞIMI

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yüzüne yabnacı madde isabet eden Kazımcan Karataş ile ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Kazımcan'ın gözünün son halini paylaştı ve, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş, Leroy Sane'nin attığı golün ardından yaşadığı sevinç sırasında tribünden gelen maddeyle yerde kalmış ve tedavisinin ardından oyuna devam etmişti.

İşte paylaşılan o fotoğraf;