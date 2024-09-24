Galatasaray, PAOK Maçına Hazır

GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma iki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise PAOK maçının taktik çalışması yapıldı.

Sakatlığı süren Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, PAOK ile yarın saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.