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Galatasaray, Osimhen ile Çaykur Rizespor'u Ağırladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkarken, Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez de takıma döndü. Maç öncesinde Narin Güran için anma yapıldı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki flaş transferi Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20: 00'de başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Abdullah Uğur Sarı üstlendi.

VICTOR OSIMHEN İLK 11'DE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

ISMAIL JAKOBS GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer dönemindeki transferlerinden Ismail Jakobs da ilk kez Galatasaray formasını terletti. Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan 25 yaşındaki Senegalli sol bek, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. İlk kez Galatasaray taraftarı önünde maça çıkan Jakobs'a maç öncesi büyük ilgi gösterildi.

DAVINSON SANCHEZ 4 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 4 maç sonra Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Konyaspor, Adana Demirspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Young Boys maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Bir süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı stoper, Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11'deki yerini tekrardan almış oldu.

NARİN GÜRAN UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Narin Güran'ı unutmadı. Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için "Bir çocuk saklambaç oynarken kaybolmamalı" pankartı açtı.

İki takım karşılaşmaya şu 11'ler ile çıktı:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Sowe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Davinson Sanchez Victor Osimhen Narin Güran Galatasaray Rizespor

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