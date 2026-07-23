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Galatasaray, hazırlık maçında yarın İtalya ekibi Monza ile karşılaşacak

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında yarın İtalyan ekibi Monza ile özel maç oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 23-29 Temmuz'da Windischgarsten'de kamp yapacak ve Summer Series Upper Austria organizasyonunda Monza, ardından Venezia, Rennes ve Villarreal ile hazırlık maçlarına çıkacak. İlk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yendi.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya ekibi Monza ile özel maç yapacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde 23-29 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da Monza ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu maçın ardından 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda mücadele edecek.

Kampın sona ermesiyle İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçları yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenmişti.

Kaynak: AA / Can Öcal
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