Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u 88-76 Mağlup Etti

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Esenler Erokspor'u 88-76 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Errick McCollum, kariyerindeki 3000. sayısını kaydetti. Can Korkmaz ise 300. lig maçını bu karşılaşmada oynadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Tatlıcı

Galatasaray MCT Technic: Cummings 11, Palmer 16, Buğrahan Tuncer 14, Gillespie 8, White 6, McCollum 22, Can Korkmaz 3, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Bishop 6, Muhsin Yaşar, Cihat Dalgalı

Esenler Erokspor: Crawford 17, Galloway 19, Simmons 7, Cornelie 8, Egehan Arna 8, Pangos 5, Thomas Akyazılı, Love 6, Ahmet Düverioğlu 6

1. Periyot: 19-18

Devre: 43-31

3. Periyot: 64-54

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-76 yendi.

Sarı-kırmızılıların ABD'li oyuncusu Errick McCollum, müsabakada Basketbol Süper Ligi kariyerindeki 3000. sayısını kaydetti.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyun kurucusu Can Korkmaz, kariyerindeki 300. Basketbol Süper Ligi müsabakasını Esenler Erokspor'a karşı oynadı.

Geçen sezon sol ön diz çapraz bağları koptuğu için fazla forma şansı bulamayan Can Korkmaz, 300 lig maçına bugün çıktı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
