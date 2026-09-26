Haberler

Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 yendi. Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan Galatasaray MCT Technic, lige galibiyetle başladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 15, Metu 13, Ballo 10, Ivanovic 8, Pierre 16, Robinson 11, Nikolic 3, Can Korkmaz 10, Smailagic 16, Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu, Yusuf Ersoy

Çayırova Belediyespor: Crawford 21, White 20, Enes Berkay Taşkıran 3, Sulaimon 9, Simmons 14, Erdi Gülaslan, Ömer Utku Al, Canberk Kuş 2, Sokolowski, Gallinat 10, Emin Kara

1. Periyot: 26-18

Devre: 57-43

3. Periyot: 78-73

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 yendi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
İsrail'in rakibi maça çıkmıyor

İsrail'in rakibi maça çıkmıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu
Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”

Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: Hâlâ ağlıyorum
Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı

Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı
Pakistan'da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı

Bombalı araçla gelip katliam yaptılar: Çok sayıda polis can verdi
Dünyaca ünlü maceracı Bear Grylls Türkiye'de! Bu kez hedef Nuh’un Gemisi’ni bulmak

Dünyaca ünlü maceracı, yüzyıllık gizemin peşinden Türkiye'ye geldi