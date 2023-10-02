Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışması da yapıldı. Sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Kazımcan Karataş antrenmanda yer almadı. Galatasaray, bugün İngiltere'ye gidecek ve maç öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

Galatasaray, Manchester United maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Sarı-kırmızılılar bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Kazımcan Karataş, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün İngiltere'ye gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 21.45'te karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda düzenlenecek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.