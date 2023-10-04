Galatasaray, Manchester United'ı mağlup ederek büyük sevinç yaşadı

- Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı

Manchester'da, sarı-kırmızılılar galibiyeti coşkuyla kutladı

MANCHESTER - UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United'ı yenen Galatasaray'ın taraftarları takımlarını yalnız bırakmazken, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, İngilizlerin güçlü takımlarından Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek taraftarlarının yüzünü güldürdü. Manchester United deplasmanına konuk olan Galatasaray'ı Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Maç sonrası futbolcuları ve teknik direktör Okan Buruk'a destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet sebebiyle oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler. Galibiyet sonrası görüşlerini aktaran bir taraftar, "Old Trafford'da Düşler Sahnesi'ne yeni bir şey kattık. Manchester sarı kırmızı oldu. Bütün Galatasaray taraftarına helal olsun" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunun Avrupa'da daha iyi yerlere gelmesine sebep oldular"

Bir başka sarı-kırmızılı taraftar ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Öncelikle takımımı yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel oyun sergilediler. Türk futbolunun Avrupa'da daha iyi yerlere gelmesine sebep oldular. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

Maç öncesi köpekli arama yapıldı

Kalabalık gruplar halinde Manchester United'ın ev sahipliği yaptığı Old Trafford stadyumuna gelen Galatasaraylı taraftarlara İngiliz yetkililer köpekli arama gerçekleştirdi. Taraftarların meşale gibi yanıcı madde içeri sokmaması için arama yapıldığını dile getiren İngiliz yetkililer, maç sonrasında da geniş güvenlik önlemleri aldı.