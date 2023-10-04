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Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol atan oyuncular detaylı bir şekilde aktarıldı.