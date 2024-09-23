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Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu

Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisinin ağzıyla yayınlanan haberleri yalanladı. Yıldırım, "Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız" dedi.

Galatasaray derbisini kaybeden Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'a tepki yağarken, eski başkan Aziz Yıldırım sesleri yeniden yükselmeye başladı. Bunun üzerine sessizliğini bozan Aziz Yıldırım,kendisinin ağzıyla yayınlanan haberler için yalanlama metni yayınladı.

"BENİM AĞZIMDAN ÇIKMASI MÜMKÜN OLMAYAN İFADELER"

Kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldırım, "Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanmasıdır" dedi.

"YALAN İFADELERE İTİBAR ETMEYİN"

Sarı-lacivertli taraftarlara da bir çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, "Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (1)

Bayram Korkmaz:

Baba ne olur geri dön yalvarırım sana

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