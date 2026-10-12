Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenip Şampiyonlar Kupası'nı kazandı

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılara kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Galatasaraylı voleybolcular, sevinçlerini taraftarıyla paylaştı.

Öte yandan maçın en değerli oyuncusu, Kanadalı Stephen Maar seçildi.

Galatasaraylı smaçör Efe Mandıracı, sezon başında kupayı kazanmanın önemine dikkati çekerek, "Bu kupayı camiamıza, taraftarımıza armağan ediyoruz. Şimdi hedeflerimizi, adım adım belirleyip ilk lig maçına hazırlanacağız. Her kulvarda kupalara talibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Bugün de gösterdik, gerçekten çok güzel bir takım oyunu oynadık. Taraftarımıza, yönetimimize, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin mücadelesine de değinen Efe, "Her kupaya talibiz. Maçta da bunun mesajını verdiğimizi düşünüyorum. Ziraat Bankkart gerçekten çok güzel mücadele etti, harika defanslar yaptı. Ama biz oyunu kırmayı bildik, oyunun içinde kalabilmeyi başardık. Sezon uzun bir maraton. Sağlıklı olduğumuz sürece biz kupaların en büyüğüne talibiz. Büyük Galatasaray camiasını ve taraftarını gururlandırmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüpheleri olmasın." diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların pasör çaprazı Jean Patry ise Galatasaray'daki ilk kupasını kazandığını belirterek, "Galatasaray için sezona yeni bir şampiyonlukla başlamaktan dolayı çok mutluyum. En iyi takımlardan biriyiz ve güzel bir şampiyonluk elde ettik, bu yüzden sezonun geri kalanı için de böyle başlamak çok iyi." dedi.

Tüm kulvarlarda iddialı olduklarının altını çizen Patry, "Her şeyi kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ligin geçen sezon veya iki yıl öncesine göre seviyesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama takımımız da başka bir seviyede. Daha iyiyiz. Bence bu sezon harika bir şey yapabiliriz. Göreceğiz, savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların kendilerini her zaman desteklediğini dile getiren Fransız voleybolcu, "Galatasaray büyük bir aile ve her zaman bizim yanımızdalar, bu harika. Böyle taraftarlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Şampiyonluklar elde etmemize yardımcı olacaklar." diyerek sözlerini tamamladı.

ABD'li pasör Micah Ma'a da Ziraat Bankkart'ın son şampiyon olduğunu hatırlatarak, "Yeni bir takım olarak yılın ilk maçı, onlar için de öyle, bu yüzden sadece savaşmak, karakterimizi göstermek istediğimizi biliyorduk. Voleybolumuzun bu zamanlarda o kadar iyi olmayacağını biliyoruz ama bence özellikle üçüncü sette bize karşı çok güçlü geldiklerinde bir şekilde savaştık. İyi bir yanıt verdik." şeklinde görüş belirtti.

Yeni sezona iyi başladıklarını belirten Ma'a, kupayı kazandıkları için mutluluğunu dile getirerek, "Voleybol maç maç oynanan bir oyun, bu yüzden yıl boyunca gelişmek, daha iyi olmak için hala çalışmamız gerekiyor. Heyecanlıyım. Gerçekten güzel bir takımımız, güzel bir grubumuz var. Bu yüzden umarım keyif alırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA