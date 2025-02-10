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Galatasaray maçından sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak?

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Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı maçın 30. dakikasında sahayı terk etti. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'na göre bu durumun ciddi sonuçları olacak. Müsabakayı terk eden takım, hükmen mağlubiyet alırken, mevcut puanlarından da galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Ayrıca ilgili kulüp, hakemlerin ve karşı takımın masrafları ödemek zorunda kalır.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı.

30. DAKİKADA SAHADAN ÇEKME KARARI

Alvaro Morata penaltı golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Tayfun Aydoğan ve Semih Güler, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştuktan sonra 30. dakikada takımı sahadan çekti.

CEZA YAĞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.

Geçen sezon da İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekilmişti. Sarı siyahlılar, 3-0 hükmen mağlup ilan edilirken, 3 puan silme cezası verilmişti.

Galatasaray maçından sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak?
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak? İşte yanıtı
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHaşmet Ejder:

sen zamanında bu kuralları sahadan kaçan Fenerbahçe için işletmez, hiç bir şey olmamış gibi devam edersen, işte böyle herkes kafasına göre takılır.

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Türk futbolunda sistem çöktü. Bu sıkıntı çoktan beri var. Kimsede bunu düzeltme çabasında değil. Dahada kötüye gidiyor. Hakemlerin verdiği kararların çoğunluğu yanlış karar ve skora etki ediyor. Futbol federasyonu komple resetlenmesi gerekiyor. Federasyon değişimi bozuk sistemde çate olmuyor. Dünyada 3. Ülke futbolu oynar duruma geldik. Süper ligin 3 kulübü hariç diğer kulüpler ligde figüranlık yapıyor. Büyük takımlar Federasyon ve Hakemler tarafından korunuyor ve kollanıyor ne yazıkki

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Avrupada Hakemlerin verdigi karara herzaman saygi duyulur ve duymak zorundadir.

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Haber YorumlarıFerhat Sezer:

ADS bu maçtan çekilerek küme düşmeyi garantiledi GS Hükmen 3-0 Galip. Ayrıca ADS' den 3 puan silinecek ve bir dünya para cezası var. Koskoca lig boyunca toplam 2 puan anca toplayan Murat Sancak bu durumdan utanmıyor Galatasaray'a sallıyor. Sanki Penaltı vermeseler ADS maçı alacak veya ADS kümede kalacak. Tamamen Ali Koç talimatı ile çekilen ucuz bir operasyon.

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Haber YorumlarıRedkit Düldül:

gecen hafta Cenk ve şimdi Mertens denen karaktersizler kendilerini yere attıkları sürece bu düzen bitmez

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

tmmda hakem penaltı verdi olmasada yabancı var diye bagiranlar niye devreye girip iptal etmedi demekki nymis sıkıntı varda değil agalardaymis bilerek çekildiler maçtan sikiyosa fener macindanda cekileydi başkan yemedi demii

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Haber YorumlarıKrank Biyel:

Mac falan yapmasın galatasaray oynamadan 3 puan verin konu kapansın. Utanma diye bişey kalmamış nasıl olsa.

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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Bu oe hakemin bir de masrafını mı ödeyecekler

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