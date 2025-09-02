Galatasaray Maçında Usulsüz Seyirci Sokma Olayında İki Kişi Gözaltına Alındı

GALATASARAY ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta stada usulsüz şekilde seyirci soktukları belirlenen 2 kişi, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 30 Ağustos'ta Rams Park Stadı'nda oynanan maçta, stada usulsüz şekilde seyirci soktuğu belirlenen kişiler hakkında harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, U.A. ve E.Z. isimli kişilerin karaborsacı olduğu değerlendirilen M.P. isimli kişi ile işbirliği yaparak stada usulsüz şekilde seyirci soktuğunu tespit etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon gerçekleştiren ekipler, U.A. ve E.Z.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda U.A. adına düzenlenmiş 1 adet sahte akreditasyon kartı, sahte isimlerle düzenlenmiş 3 adet sahte akreditasyon kartı ve 1 USB bellek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Z. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.