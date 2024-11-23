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Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü, yıllar önceki Fenerbahçe paylaşımı olay oldu

Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü, yıllar önceki Fenerbahçe paylaşımı olay oldu
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Galatasaray'a 1-0 yenilen Bodrum FK'da kırmızı kart gören Ege Bilsel'in yıllar önce yaptığı Fenerbahçe paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı. 45. dakikada oyundan atılan 20 yaşındaki futbolcu, gelen tepkiler sonrasında söz konusu paylaşımını maç bitmeden sildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı karşılaşmada ev sahibi ekipten Ege Bilsel, ilk yarının sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bırakan 20 yasındaki futbolcunun yıllar önce yaptığı paylaşım gündem oldu.

4 YIL ÖNCE "FENER AĞLAMA" TWEETİ ATMIŞ

Bodrum FK'da 21. dakikada Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ege Bilsel, 45. dakikada bu kez Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Takımını ikinci 45 dakikada eksik bırakan Ege, 30 Nisan 2020'de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Fener ağlama" paylaşımı ortaya çıktı.

MAÇ BİTMEDEN SİLDİ

Yıllar önce yaptığı paylaşımdan dolayı Fenerbahçe taraftarlarının yoğun tepkisiyle karşılaşan genç futbolcu, maç henüz tamamlanmadan telefonunu eline alarak söz konusu paylaşımını sildi.

İşte o paylaşım;

Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü, yıllar önceki Fenerbahçe paylaşımı olay oldu

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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