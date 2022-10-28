Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları kıyameti kopardı: Allah sizi bildiği gibi yapsın

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında Serkan Tokat ve Hakan Ceylan'ın VAR'da görevlendirmesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Toplamda Tokat 7., Ceylan ise 5. kez VAR odasında görevlendirilirken Galatasaraylılar "Başka hakem mi kalmadı?" gibi yorumlarda bulundu. TFF'ye sert eleştirilerde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Allah sizi bildiği gibi yapsın" diyerek atamalara isyan etti.