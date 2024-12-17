Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok

Galatasaray'ın Trabzonspor'la olan maçını izlemek için İstanbul'a gelen Felipe Melo'ya kulübü Fluminense'den kötü haber geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Brezilya ekibi, şampiyonluğun ardından 41 yaşındaki futbolcu ile sözleşmeyi yenilememeye karar verdi. Felipe Melo için yolun sonu gelmiş gibi duruyor. Kulübü Fluminense, 3 yıllık mukavelesinin sonuna gelen eski Galatasaraylı futbolcuyla sözleşme yenilememe kararı aldı. Savunma oyuncusu, Dünya Kulüpler Kupası'nda kalma arzusunu dile getirmesine rağmen yönetim kurulu, Aralık ayı sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmamayı tercih etti.

Felipe Melo'nun Fluminense'deki kariyerine Conmebol Libertadores şampiyonluğu da dahil 4 kupayla başladı. Tecrübesi ve liderlik özellikleriyle takımda çok önemli bir yeri olan tecrübeli futbolcu bir sezon daha kalmak istediğini iletmesine rağmen kabul görmedi.