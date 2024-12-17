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Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok

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Galatasaray'ın Trabzonspor'la olan maçını izlemek için İstanbul'a gelen Felipe Melo'ya kulübü Fluminense'den kötü haber geldi. Fluminense, eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo ile sözleşme yenilememe kararı aldı. 41 yaşındaki futbolcu, Dünya Kulüpler Kupası'nda kalmak istemesine rağmen Aralık ayı sonunda sona erecek olan sözleşmesi uzatılmayacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor'la olan maçını izlemek için İstanbul'a gelen Felipe Melo'ya kulübü Fluminense'den kötü haber geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Brezilya ekibi, şampiyonluğun ardından 41 yaşındaki futbolcu ile sözleşmeyi yenilememeye karar verdi. Felipe Melo için yolun sonu gelmiş gibi duruyor. Kulübü Fluminense, 3 yıllık mukavelesinin sonuna gelen eski Galatasaraylı futbolcuyla sözleşme yenilememe kararı aldı. Savunma oyuncusu, Dünya Kulüpler Kupası'nda kalma arzusunu dile getirmesine rağmen yönetim kurulu, Aralık ayı sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmamayı tercih etti.

Felipe Melo'nun Fluminense'deki kariyerine Conmebol Libertadores şampiyonluğu da dahil 4 kupayla başladı. Tecrübesi ve liderlik özellikleriyle takımda çok önemli bir yeri olan tecrübeli futbolcu bir sezon daha kalmak istediğini iletmesine rağmen kabul görmedi.

Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok

Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

BU KANAL GSLI UYGULAMAYI SILICEM HERKESEDE SILDIRICEM

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Haber YorumlarıBükücü:

Gördüğüm en boş futbolcu! Şerini sürtüyor her yere

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

TAMAM İŞTE.TAM CİNCONLUK OLUR.ALIN,FLORYA DA BİR BARINAK YAPIN,İTLİĞİNİZİ YAPSIN.

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Haber YorumlarıMGk:

Mert Hakan gibi çakma topçu çakma fenerli değil büyük bir yıldız büyük bir Galatasaraylı aşığız sana MELO

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