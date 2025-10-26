Haberler

Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çimsa ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 75-71 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı. Galatasaray'a saha içinde kaybetmedikleri söyleyen Çevirgen, "Sadece solucanların omurgasız olduğunu biliyorduk, bugün insanlarda da omurga olmayabileceğini görmüş olduk.'' dedi.

  • Basketbol Kadınlar Süper Ligi dördüncü haftasında ÇBK Mersin ile Galatasaray arasındaki maçı Galatasaray 75-71 kazandı.
  • Çimsa ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, maçta Galatasaray'ın 24 kez faul çizgisine gittiğini belirtti.
  • Serdar Çevirgen, ÇBK Mersin'in maçta sadece 5 kez faul çizgisine gittiğini ifade etti.
  • Serdar Çevirgen, Galatasaray'ın galibiyetini 'saha dışında alınmış onurlu galibiyet' olarak nitelendirdi.

Basketbol Kadınlar Süper Ligin dördüncü haftasında ÇBK Mersin, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı 75-71'lik skorla konuk ekip Galatasaray kazandı.

BAŞKAN ÇEVİRGEN'DEN ÇARPICI SÖZLER

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çimsa ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 75-71 yenildikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''İNSANLARDA DA OMURGA OLMAYABİLECEĞİNİ GÖRDÜK''

Serdar çevirgen açıklamasında "Sadece solucanların omurgasız olduğunu biliyorduk, bugün insanlarda da omurga olmayabileceğini görmüş olduk.'' dedi.

''SAHA DIŞINDA ALDIKLARI 'ONURLU' GALİBİYET''

Galatasaray'ın saha içinde değil, saha dışında kazandığını ifade eden Çevirgen, ''Kuru bir açıklamayla geçiştirilen maçta rakip 24 kez faul çizgisine gitmiş, biz sadece 5. Galatasaray'ı, saha dışında aldıkları bu 'ONURLU' galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
