Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Basketbol Kadınlar Süper Ligin dördüncü haftasında ÇBK Mersin, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı 75-71'lik skorla konuk ekip Galatasaray kazandı.

BAŞKAN ÇEVİRGEN'DEN ÇARPICI SÖZLER

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çimsa ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 75-71 yenildikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''İNSANLARDA DA OMURGA OLMAYABİLECEĞİNİ GÖRDÜK''

Serdar çevirgen açıklamasında "Sadece solucanların omurgasız olduğunu biliyorduk, bugün insanlarda da omurga olmayabileceğini görmüş olduk.'' dedi.

''SAHA DIŞINDA ALDIKLARI 'ONURLU' GALİBİYET''

Galatasaray'ın saha içinde değil, saha dışında kazandığını ifade eden Çevirgen, ''Kuru bir açıklamayla geçiştirilen maçta rakip 24 kez faul çizgisine gitmiş, biz sadece 5. Galatasaray'ı, saha dışında aldıkları bu 'ONURLU' galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.