Galatasaray maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen: Türkiye'de futbol falan yok

Güncelleme:
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın performansını öven Dilmen, Galatasaray'ın son 8 maçında gol dahi yemediğini vurgulayarak, takımın kadro kalitesinin yüksek olduğunu ifade etti. Türkiye'deki futbolun durumunu da eleştiren Dilmen, "Türkiye'de futbol falan yok" dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından konuştu.

"BÖYLE İSTATİSTİK OLMAZ"

Maç hakkında konuşan ve Süper Lig'i eleştiren Dilmen, " Galatasaray'ın çok önemli bir kadrosu var. Leroy Sane'nin ilk iki haftada problemlerini gördük. Ama bugün koordinasyonunu tamamlamış olduğunu gördük. Galatasaray, ülke sınırları içerisinde 41 gol attı, 4 gol yedi. Son 14 maçı bu şekilde. Son 8 maçlarında gol dahi yemedi. Bu matematiğe bakınca 1. Galatasaray çok iyi, 2. Türkiye'de futbol falan yok" dedi.

"AVRUPA'DA YOK"

Açıklamalarına devam eden ünlü yorumcu, "Kadro kalitesine baktığımız zaman, Galatasaray'ın sadece yetenekle değil çalıştığını da görüyoruz. Özetlere sığmaz 10 tane pozisyonu var Galatasaray'ın. 3 maçta 10 golü var, kalesinde gol dahi görmedi. Oyuncu kalitesi gerçekten yüksek. Az önce söylediğim istatistikler Avrupa'da yok. Bu ülkede ligimizde ağır siklet boksörler hafif siklet boksörleri mücadele ederken görüyoruz. Türkiye'de en az 10 takım bu kapasitede hafif siklet, bu kadar. Bu gerçekleri görmemiz lazım. 102 puanlar, 99 puanlar rekorlar. Bunlar olmaz. Bu lig niye erteleniyor ben onu da anlamıyorum. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakiplerden farkı çok" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyorum bükücü:

Yenilmeyen Ftsaray yoktur. Beşiktaş'la oynamamış Ftsaray vardır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

Türkiye'de futbol oynayan, sistem dahilinde ve istikrarı yönetim bazında değil teknik kadro ile onun sistemine verildiğinde, bu takımı düşürmek yerine bizde ona göre yapılanma ve sisteme gidelim denildiğinde ülkede futbol olur. Ama beceriksiz yönetimler ve onların ya çıkar amaçlı ya inat uğruna yürüttükleri idareciliğin sonu bu olur. Örneğin Galatasaray nasıl durdurulur, düşürülür değil o sisteme yaklaşıp hatta nasıl geçeriz denildiği zaman futbol olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
