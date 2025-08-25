Galatasaray maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen: Türkiye'de futbol falan yok

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından konuştu.

"BÖYLE İSTATİSTİK OLMAZ"

Maç hakkında konuşan ve Süper Lig'i eleştiren Dilmen, " Galatasaray'ın çok önemli bir kadrosu var. Leroy Sane'nin ilk iki haftada problemlerini gördük. Ama bugün koordinasyonunu tamamlamış olduğunu gördük. Galatasaray, ülke sınırları içerisinde 41 gol attı, 4 gol yedi. Son 14 maçı bu şekilde. Son 8 maçlarında gol dahi yemedi. Bu matematiğe bakınca 1. Galatasaray çok iyi, 2. Türkiye'de futbol falan yok" dedi.

"AVRUPA'DA YOK"

Açıklamalarına devam eden ünlü yorumcu, "Kadro kalitesine baktığımız zaman, Galatasaray'ın sadece yetenekle değil çalıştığını da görüyoruz. Özetlere sığmaz 10 tane pozisyonu var Galatasaray'ın. 3 maçta 10 golü var, kalesinde gol dahi görmedi. Oyuncu kalitesi gerçekten yüksek. Az önce söylediğim istatistikler Avrupa'da yok. Bu ülkede ligimizde ağır siklet boksörler hafif siklet boksörleri mücadele ederken görüyoruz. Türkiye'de en az 10 takım bu kapasitede hafif siklet, bu kadar. Bu gerçekleri görmemiz lazım. 102 puanlar, 99 puanlar rekorlar. Bunlar olmaz. Bu lig niye erteleniyor ben onu da anlamıyorum. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakiplerden farkı çok" ifadelerini kullandı.