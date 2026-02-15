Haberler

Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Güncelleme:
Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'a iki sürpriz talip çıktı. Premier Lig ekibi Nottingham Forest ve Serie A ekibi Atalanta'nın, yeni sezonda Noa Lang'ı kadrosuna katmak istiyor. Her iki takımın da yıldız ismi transfer listesinin en üst sıralarına eklediği ifade edildi.

  • Nottingham Forest ve Atalanta, Noa Lang'ı yeni sezonda kadrolarına katmak istiyor.
  • Galatasaray, Noa Lang'ın bonservisi için 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip.
  • Noa Lang, Galatasaray'da 3 maçta 2 asist yaptı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'a iki sürpriz talip birden çıktı.

NOA LANG'A İKİ TALİP

Il Gazzettino'da yer alan haberlere göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest ve Serie A ekibi Atalanta, yeni sezonda Noa Lang'ı kadrosuna katmak istiyor. Her iki takımın da sol kanadına bir oyuncu istediği ve bu doğrultuda transfer listesinin en üst sıralarına Noa Lang'ı eklediği ifade edildi.

PREMIER LİG'E ' EVET' DİYEBİLİR

Haberde, oyuncunun hayalinin Premier Lig'de forma giymek olduğu ve İngiliz ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği vurgulandı.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Noa Lang'ın satın alma opsiyonuna da sahip olan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu öderse transferi bitirebilecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 3 maça çıkan 26 yaşındaki Noa Lang, bu maçlarda 2 asist yapmayı başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Atalanta çok hısrlı bir takım. İsterse alır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

