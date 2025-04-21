Galatasaray, Lucas Torreira ile Sözleşmesini 2028'e Uzattı
Galatasaray, 2022-2023 sezonunda kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını TFF'ye bildirdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 123 maça çıktı.
Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile sözleşme yenilendi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray'da 3. sezonunu yaşayan 29 yaşındaki orta saha 123 maça çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor