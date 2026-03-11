Haberler

Osimhen'den koreografi yorumu: Galatasaray taraftarıyla bir aileyiz

Osimhen'den koreografi yorumu: Galatasaray taraftarıyla bir aileyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool karşısında 1-0 galip gelirken, tribünlerdeki Victor Osimhen koreografisi yıldız futbolcuyu duygulandırdı. Osimhen, taraftarların sürprizine tepki göstererek büyük bir mutluluk yaşadı.

GALATASARAY, Liverpool karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda avantaj yakalarken, mücadele öncesinde tribünlerde Victor Osimhen için hazırlanan pankart Nijeryalı golcünün duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı. Tribünlerde açılan dev görselde Osimhen'in hayat hikayesine gönderme yapan etkileyici bir tasarım yer aldı. Görselde yıldız futbolcunun annesinin fotoğrafı bulunurken, Osimhen'in bir elinde çocukluk hali, diğer elinde ise kendi çocuğu yer aldı.

Hazırlanan koreografiyi gördükten sonra tribünlere giden Osimhen ise duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan yıldız golcü, taraftarları selamlayarak teşekkür etti.

Maçın ardından duygularını paylaşan Osimhen, yapılan sürprizin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Galatasaray'ın golcü oyuncusu, "Bu taraftar için elimden geleni yapmak istedim. Burada bambaşka duygular yaşıyorum. Annemi küçük yaşta kaybettim. Taraftar beni çok mutlu etti. O yüzden benim için çok önemli. Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Öte yandan tribünlerde açılan İngilizce pankartlarda 'Welcome to Hell', 'The World Met Hell Here', 'We Are Family And Family Is Everything' ve 'You Are Alone in Sami Yen Hell' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler