Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Mağlup Ederek Tarih Yazdı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu tarihi zafer, Avrupa basınında geniş yankı buldu.
Mücadeleyle ilgili Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşlarının haberleri şöyle:
The Guardian: "Victor Osimhen, Liverpool için cehennem gibi bir gecede Galatasaray'ı zafere taşıdı"
L'quipe: "Galatasaray, Liverpool'u İstanbul'da devirdi"
Independent: "Arne Slot'un kumarı, Liverpool'un Galatasaray'a karşı aldığı yenilgide ters tepti"
Daily Mail: "Victor Osimhen'in penaltısı, cehennem kaosu ortasında sakinliği bulamayan Kırmızılıları üzdü ve Arne Slot için sorunlar arttı"
Times: "Crystal Palace'a deplasmanda tökezleyen Arne Slot'un takımı, Galatasaray'ın sağır edici stadında çok fazla hata yaparak ve Victor Osimhen'in penaltısıyla yenilgiye uğradı"
The Sun: "En büyük zaferlerini yaşadıkları şehirde, burası Liverpool'un kendi tasarladığı bir 'İstanbul Cehennemi'ydi"
Mirror: "Türk devi, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 gibi şok bir skorla yendi. Galatasaray, Kırmızılıların yaralarına tuz basmakta hiç vakit kaybetmedi"
Sky Sports: "Galatasaray'a 1-0 yenilen Liverpool için hayal kırıklığı bir geceydi"
BBC: "Liverpool, İstanbul'da kulakları sağır eden bir gecede Galatasaray'a yenildi" - İSTANBUL