Galatasaray rövanşa 1-0'lık avantajla gidecek
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Mario Lemina'nın golüyle sahadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş için avantaj elde etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İngiliz takımı Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve rövanşa avantajlı gidecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda Mario Lemina'nın attığı golle 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Son maçlarda kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, iyi performansını Liverpool karşısında da sürdürdü ve yaptığı 6 kurtarışla galibiyetle önemli rol oynadı. Galatasaraylı taraftarlar da maçın başından sonuna kadar destek vererek takımlarının yanında oldu.

Rövanş 18 Mart'ta

Galatasaray, bu turun rövanşında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, galibiyette ve beraberlikte turu atlayan takım olacak. Liverpool'un 1 farkla kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Aslan 2 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
