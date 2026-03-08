Haberler

Galatasaray Liverpool maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek


UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Maç 10 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray- Liverpool maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Söz konusu karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak.

Galatasaray - Liverpool maçında VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alacak. - İSTANBUL




