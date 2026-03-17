Galatasaray, Liverpool maçı için İngiltere'ye gitti

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile oynayacağı karşılaşma için özel uçakla İngiltere'ye hareket etti. Kafilede oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticileri de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere'ye hareket etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Liverpool kentine gitti.

Kafilede sarı-kırmızılı oyuncuların yanı sıra kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyeleri Bora Bahçetepe ve Fatih Süleyman Demircan ile Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.

Galatasaray'ın Liverpool kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina

Kaynak: AA / Can Öcal
