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Galatasaray Lille'de 3 değişiklikle başladı, Osimhen eski takımına ilk kez rakip oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Lille deplasmanına çıkan Galatasaray'da Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Victor Osimhen eski takımı Lille'e karşı ilk kez resmi maçta forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş, Renato Nhaga, Wilfried Singo ve Mario Lemina yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de başlattığı Sane, Lemina ve Eren Elmalı'yı Lille'e karşı yedek başlattı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Torreira, Yunus Akgün ve Jakobs'a ilk 11'de şans verdi.

Abdülkerim, bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.

Daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek oturan ve süre bulamayan Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Lille karşısında çıktı. Söz konusu iki maçta sol stoperde Abdülkerim'in yerine Jakobs forma şansı bulmuştu.

Singo, 7 maç sonra kadroda

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç sonra kadroya döndü.

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye karşı 3-2 kazanılan maçta oyuna sonradan dahil olan Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille karşısında kadroya girdi.

Osimhen, eski takımına karşı sahada

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımı Lille'e karşı bir resmi maçta ilk kez karşılaşmaya çıktı.

Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, Fransa ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

Galatasaray yönetiminden Lille Belediyesine ziyaret

Galatasaray yönetimi, karşılaşma öncesinde Lille Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Genel Sekreter Can Natan, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Yazgan ve Ozan Bingöl Yurtsever mücadele öncesinde Lille Belediyesine gitti.

Ziyarette potansiyel işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Berke Özer, 542 gün sonra Galatasaray'a karşı

Lille'in Türk file bekçisi Berke Özer, 542 gün sonra ilk defa bir resmi maçta Galatasaray'a karşı forma giydi.

Berke, son olarak 27 Nisan 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla sarı-kırmızılılara karşı 3 maça çıkan Berke, bu karşılaşmalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
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