Galatasaray, Leroy Sane ile Transfer Görüşmesine Hazırlanıyor

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Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için bu akşam İstanbul'da transfer görüşmeleri yapacak.

GALATASARAY'IN gündeminde olan Leroy Sane, transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Senegal asıllı Alman oyuncu, Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için bu akşam İstanbul'a gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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