Galatasaray, Leroy Sane ile Transfer Görüşmelerine Başladı

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Galatasaray, Bayern Münih ile yollarını ayıran Leroy Sane'yi transfer etmek için İstanbul'a davet etti. 29 yaşındaki yıldız oyuncu, havaalanında kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılandı.

GALATASARAY'IN transfer gündeminde olan Leroy Sane, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Türkiye Süper Ligi'nde 2024/2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ağırlık veren Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Senegal asıllı Alman oyuncu, Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için bu akşam İstanbul'a geldi.

29 yaşında ve 1,83 metre boyundaki oyuncu havaalanında kalabalık bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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