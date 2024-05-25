Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede Dursun Özbek, sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapan Dursun Özbek, 2022'deki olağanüstü genel kurulda 4 yıllık aranın ardından ikinci kez başkanlığa getirildi.

Burak Elmas'tan kalan 2 yıllık görev süresini dolduran Özbek, olağan seçimli genel kurulda Süheyl Batum ile yarıştı.

Toplam kullanılan 4 bin 410 oyun 3 bin 343'ünü alan Özbek; üst üste iki, toplamda da üçüncü kez başkan seçildi. Süheyl Batum ise 955 oyda kaldı.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek; İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yıllarında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı. Özbek, 2022'de Burak Elmas'ın ayrılmasından sonra gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle: