Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlığa seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü'nün 104. dönem yönetimi için yapılan kongrede Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlığa seçildi. Özbek, 14. sandığın ardından seçimi kazanmayı garantiledi ve 4 bin 410 oyun 3 bin 343'ünü alarak başkan seçildi.

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede Dursun Özbek, sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapan Dursun Özbek, 2022'deki olağanüstü genel kurulda 4 yıllık aranın ardından ikinci kez başkanlığa getirildi.

Burak Elmas'tan kalan 2 yıllık görev süresini dolduran Özbek, olağan seçimli genel kurulda Süheyl Batum ile yarıştı.

Toplam kullanılan 4 bin 410 oyun 3 bin 343'ünü alan Özbek; üst üste iki, toplamda da üçüncü kez başkan seçildi. Süheyl Batum ise 955 oyda kaldı.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek; İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yıllarında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı. Özbek, 2022'de Burak Elmas'ın ayrılmasından sonra gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

DönemBaşkan
1905-18, 1925Ali Sami Yen
1919-22, 1934Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52Yusuf Ziya Öniş
1925Ali Haydar Şekip
1926Ahmet Robenson
1927Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29Necmettin Sadak
1929-30Abidin Daver
1930-31, 1933Ahmet Kara
1931-32Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34Ali Haydar Barşal
1933Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36Ethem Menemencioğlu
1936-37Saim Gogen
1937-39, 1944Sedat Ziya Kantoğlu
1939Nizan Nuri
1939Adnan Akıska
1940-42Tevfik Ali Çınar
1942-43Osman Dardağan
1944-46Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68Suphi Batur
1953, 1962-64Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62Refik Selimoğlu
1957-59Sadık Giz
1969-73, 1975-79Selahattin Beyazıt
1973-75Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96Alp Yalman
1996-2001Faruk Süren
2001-02Mehmet Cansun
2002-08Özhan Canaydın
2008-11Adnan Polat
2011-14Ünal Aysal
2014-15Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21Mustafa Cengiz
2021-22Burak Elmas
2015-18, 2022-24, 2024-?Dursun Özbek

Kaynak: AA / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz

 Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak

 Mahmud Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor

Mahmud Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor

Bakmadan Geçme

Son yılların en iyi bilgisayar oyunları hangileri? İşte dünyanın en iyi oyunları Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Kulak çubuklarındaki gizli tehlike! Kulak temizleme çubukları neden kullanılmamalı? Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024?
MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı

MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title