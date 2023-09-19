Galatasaray, Kopenhag maçı için hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 2 gruba ayrılan futbolcuların top kapma çalışmasının ardından tamamlandı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Kopenhag karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın saat 19.45'te sahasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.