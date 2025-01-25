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Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 Yenerek Yenilmezlik Serisini 26 Maça Çıkardı

Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 Yenerek Yenilmezlik Serisini 26 Maça Çıkardı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkararak başarılarına devam etti.

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle bu sezon resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki yenilmezlik serisini de sürdürdü. 2024-2025 sezonunda resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İstanbul'da oynadığı İsviçre takımı Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonraki maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 18'i Süper Lig, 7'si Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 18 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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