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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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