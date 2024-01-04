Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.