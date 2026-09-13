Galatasaray-Kocaelispor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları Sporting maçındaki ilk 11'e göre 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de topladığı 10 puanla 4. haftayı lider bitiren Galatasaray, RAMS Park'ta Kocaelispor'u konuk etti.

Ev sahibi takım, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov ile Kazımcan Karataş yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre bu maçta 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Sporting maçında ilk 11'de şans verdiği Jakobs, Sane ve Batrakov'u yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncular yerine Leao, Abdülkerim Bardakcı ve Deniz Gül'ü ilk 11'de başlattı.

Leao ve Deniz ilk kez ilk 11'de

Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao ve milli futbolcu Deniz Gül, bu sezon ilk kez ilk 11'de maça başladı.

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Leao ile Deniz Gül, sarı-kırmızılarda daha önce ligdeki İstanbul Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçlarında oyuna sonradan dahil oldu.

Abdülkerim Bardakcı, iki maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, iki karşılaşmanın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Son olarak ligin 3. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de başlayan Abdülkerim, 4. haftadaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu.

Portekiz ekibi Sporting ile oynanan maçta yedek oturan milli oyuncu, Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de başladı.

Metin Oktay anıldı

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 35. yılında unutulmadı.

Sarı-kırmızılılar, maç öncesi yapılan anonsla Metin Oktay'ı andı.

Ayrıca taraftarlar, kale arkasında "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" ve "Senin Gibi Cimbomluyu Unutur mu Bu Taraftar" yazılı pankartları tuttu.

Seremoni erken yapıldı

Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasının seremonisi erken yapıldı.

Erken yapılan seremoni sonrası oyuncular, maçın başlaması için iki dakika bekledi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ise saat 20.00'de başlaması gereken müsabakayı 1 dakika erken başlattı.

Berkan, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez RAMS Park'ta

Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez RAMS Park'ta bir müsabakaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda 2021-2025 yılları arasında görev yapan Berkan, kulüpten ayrıldıktan sonra ilk kez rakip takım formasıyla Galatasaray karşısında RAMS Park'ta müsabakada görev aldı.

Kocaelispor'da tek değişiklik

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligin 4. haftasında iç sahada Samsunspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmaya göre Galatasaray karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, RAMS Park'taki maça Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Banhie Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Mahamadou Sissoho, Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Santos Sousa, Daniel Agyei ve Florian Aye ilk 11'i ile başladı.

Karşılaşmada Kocaelispor'un yedek kulübesinde ise Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Arda Özyar, Uğur Kaan Yıldız, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Makana Baku, Onur Öztonga ve Tayfur Bingöl yer aldı.

Selçuk İnan, geçen hafta Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de şans verdiği Uğur Kaan Yıldız'ı yedeğe çekerken, bu oyuncu yerine Sissoho'ya şans verdi.

Kaynak: AA