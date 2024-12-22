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Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Maçta Galatasaray'ın gollerini Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün attı. Kayserispor'un tek golü Bahoken'den geldi.

- Trendyol Süper Lig : Kayserispor : 1 - Galatasaray : 5 (Maç sonucu)

KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan savunmanın arkasına attığı topla çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

51. dakikada Kayserispor'un köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Yunus Akgün ceza yayına kadar ilerledi. Sol ayağıyla sert vuran Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

70. dakikada Mertens, ceza sahası dışından sağ çaprazda şutunu çekti, kaleci Onur topu çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Yunus'un şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus, ceza sahası sağ çaprazına koşu yapan Osimhen'e pasını aktardı. Topun dibine giren Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

87. dakikada Yunus'un pasıyla sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak filelerle buluştu. 90+4. dakikada Yunus'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Onur topu son anda kornere çeldi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Emin Tuğral, Serkan Çimen

Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole (Nazon dk. 83), Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi (Bourabia dk. 58), Cardoso, Boa Morte, Bahoken (Talha Sarıarslan dk. 83)

Yedekler: Şamil Öztürk, Kolovetsios, Uzodimma, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Ackah

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan (Jelert dk. 78), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Berkan Kutlu dk. 78), Lucas Torreira (Berat Luş dk. 88), Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens (Batshuayi dk. 78), Yunus Akgün, Victor Osimhen (Metehan Baltacı dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bahoken (dk. 14) (Kayserispor), Osimhen (dk. 4 pen. ve dk. 71), Barış Alper Yılmaz (dk. 29 ve 87), Yunus Akgün (dk. 51) (Galatasaray)

Sarı kart: Bouabia (Kayserispor)

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Mağlup Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Spor
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