Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Yenerek Fark Yarattı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Eren Elmalı'nın iki gol attığı karşılaşmada Osimhen ve Sane de gol katkısı sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ taraftan Sane'nin ortasına kale önünde iyi yükselen Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
49. dakikada sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda kaleci Günay iki hamlede topa sahip olmayı başardı.
59. dakikada Osimhen'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sane, rakiplerinden kurtulup şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.
70. dakikada Tuci'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Mendes'in şutu az farkla auta çıktı.
72. dakikada sol kanattan Eren'in pasıyla topla buluşan Yunus'un şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
77. dakikada Mendes'in uzun topuyla sol kanatta topla buluşan Cardoso, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
86. dakikada sol taraftan çizgiye inen Zaniolo'nun kale önüne çevirdiği topa dokunuşunu yapan Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
90+3. dakikada Berkan'dan topu alan Sane ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
Hakemler: Alper Akarsu, Caner Özaral, Mehmet Kısal
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jung, Denswil, Carole, Benes (Karimi dk. 69), Dorukhan Toköz (Ackah dk. 60), Ramazan Civelek (Mane dk. 69), Mendes, Cardoso, Opoku (Tuci dk. 60)
Yedekler: Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Burak Kapacak, Baran Ali Gezek, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Metehan Baltacı dk. 79), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Berkan Kutlu dk. 85), Sara (Icardi dk. 72), Sane, Yunus Akgün (Zaniolo dk. 79), Jakobs (Kaan Ayhan dk. 72), Osimhen
Yedekler: Jankat Yılmaz, Ahmed Kutucu, Jelert, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Eren Elmalı (dk. 37 ve 46), Osimhen (dk. 86), Sane (dk. 90+3) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Cardoso, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Sara, Günay Güvenç (Galatasaray) - KAYSERİ