Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL

