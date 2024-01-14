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Galatasaray, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Kaan Ayhan takımla çalışırken, Davinson Sanchez ve Sacha Boey ise özel program dahilinde ekstra çalışma yaptılar.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Kaan Ayhan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Davinson Sanchez ve Sacha Boey takım idmanının bir bölümünde yer alırken sonrasında kendileri için hazırlanan özel program dahilinde ekstra çalışma gerçekleştirdiler.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kayserispor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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