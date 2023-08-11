Galatasaray Kayseri'ye geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi. Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan takım, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar ise meşaleler eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı takım, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Mondihome Kayserispor-Galatasaray maçı, RHG??????? Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.