Haberler

Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü

Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü Haber Videosunu İzle
Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyetini doyasıya kutladı.

  • Galatasaray, Kocaelispor'a karşı Süper Lig'de 1-0 mağlup oldu.
  • Galatasaray bu sezon ligde ilk kez yenildi.
  • Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de Galatasaray'ın mağlubiyetini kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği lider Galatasaray'ı 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

MAÇ BİTTİ KADIKÖY FESTİVAL ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte Kadıköy adeta festival alanına döndü. Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Kalabalık grupların birbirine sarıldığı, tezahüratlar yaptığı, davul ve zurnaların çaldığı görüldü.

SEVİNÇ ANLARI KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kayserispor maçını izlemeye giden Fenerbahçeli taraftarların bu sevinci kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, bu görüntüleri binlerce kez paylaştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıaliteke31:

Tek mutlulukları Cimbom’un yenilmesi üzerine kurulu yaşam !!! çok acıklı durum çap meselesi vizyon meselesi

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

aç tavuk kendini buğday ambarında sanır

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Fenerbahçe cimbomun puan kaybettiği hiç bir hafta 3 puan alamadı...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Gsnin puan kaybettiği zaman parti yapan zavallılar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray beni zaman zaman üzüyor ama Fener bizi hiç üzmez hemen puan kaybeder.. topçuları hiç sıkıya gelmiyor narinler hassaslar yorgunlar :)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular

Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı

Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Hiroşima'nın 10 katı
Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler

Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler
Galatasaray'dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır

Galatasaray'dan tarihi karar: Bu rakamı getiren Osimhen'i alır
1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular

Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti

Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray ilk kez kaybetti
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.