Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği lider Galatasaray'ı 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

MAÇ BİTTİ KADIKÖY FESTİVAL ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte Kadıköy adeta festival alanına döndü. Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Kalabalık grupların birbirine sarıldığı, tezahüratlar yaptığı, davul ve zurnaların çaldığı görüldü.

SEVİNÇ ANLARI KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kayserispor maçını izlemeye giden Fenerbahçeli taraftarların bu sevinci kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, bu görüntüleri binlerce kez paylaştı.