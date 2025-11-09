Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü
Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyetini doyasıya kutladı.
- Galatasaray, Kocaelispor'a karşı Süper Lig'de 1-0 mağlup oldu.
- Galatasaray bu sezon ligde ilk kez yenildi.
- Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de Galatasaray'ın mağlubiyetini kutladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği lider Galatasaray'ı 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde ilk kez kaybetti.
MAÇ BİTTİ KADIKÖY FESTİVAL ALANINA DÖNDÜ
Öte yandan Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte Kadıköy adeta festival alanına döndü. Fenerbahçeli taraftarlar, Kocaelispor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Kalabalık grupların birbirine sarıldığı, tezahüratlar yaptığı, davul ve zurnaların çaldığı görüldü.
SEVİNÇ ANLARI KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Kayserispor maçını izlemeye giden Fenerbahçeli taraftarların bu sevinci kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, bu görüntüleri binlerce kez paylaştı.