Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Kasımpaşa'yı İlk Yarısı 3-1 ile Geçti

Galatasaray, Kasımpaşa'yı İlk Yarısı 3-1 ile Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılılar 3-1'lik üstünlük sağladı. Victor Osimhen, iki gol atarken, Mauro Icardi de bir golle katkıda bulundu. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise Mamadou Fall'dan geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sol taraftan topla birlikte ilerleyen Abdülkerim'in ceza sahası çizgisine yakın yerden ortasında Osimhen'in altı pas içinde yaptığı dokunuşla top ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde Osimhen'in topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-0

34. dakikada İsmail Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taç atışı sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin yüzünü kaleye döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu. 3-0

36. dakikada Barak'ın sağ taraftan içeri ortasında uzak kale direğine yakın noktadan da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

44. dakikada Winck'in sağ taraftan yaptığı ortada Fall'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yatarak yaptığı vuruşta top meşin sol köşeden filelerle buluştu. 3-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Ali Alp

Galatasaray : Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Gabriel Sara, Kerem Demirbay, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes (Kenneth Omeruo dk. 30), Cafu, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Erdem Çetinkaya, Jhon Espinoza, Yaman Suakar, Loret Sadiku, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Goller: Victor Osimhen (dk. 20 ve 28), Mauro Icardi (dk. 34) (Galatasaray), Mamadou Fall (dk. 44) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Victor Osimhen Mauro Icardi Galatasaray Kasımpaşa Güncel Futbol Spor

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Milletvekilinin istifasını istedi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? SON DURUM! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });