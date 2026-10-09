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Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

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Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Trabzonspor yenilgisi sonrası moral bulan sarı-kırmızılılar salı Barcelona'yı ağırlayacak, cumartesi Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek, Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Milli maçlar için verilen aradan önce Trabzonspor'a 4-0'lık skorla yenilen Aslan, bu Paşa müsabakasıyla birlikte moral buldu.

Galatasaray, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Barcelona ile evinde karşılaşacak, ligde ise cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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