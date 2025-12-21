Haberler

Galatasaray'da 4 değişiklik

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 4 oyuncu değişikliği yaptı. Taraftarlar, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçının 11'ine göre Paşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Arda Ünyay, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz ve Ahmed Kutucu'nun yerine Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün ve Arda Ünyay bekledi.

Taraftarlardan Mauro Icardi'ye destek

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye ayrı destekte bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, Icardi'yi ise iki kere davet etti. 32 yaşındaki futbolcu, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve üçlü çektirdi.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Mauro Icardi için, 'Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun parçası' pankartı da açtı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
