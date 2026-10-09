Haberler

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı Abdülkerim'in golüyle 1-0 önde kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın golü 45. dakikada Batrakov'un serbest vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla geldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Murat Temel

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Deniz Gül

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Güven Yalçın, Mendes, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Benedyczak

Gol: Dk. 45 Abdülkerim Bardakcı ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 3 Leao, Dk. 40 Sanchez ( Galatasaray ), Dk. 25 Mendes, Dk. 28 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada Jakobs'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Leao'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'ün bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topla sağ kanatta buluşarak içeri sokulan Batrakov, penaltı noktası civarındaki Deniz Gül ile duvar pası yaptıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazdaki Leao'nun önüne bıraktı. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kurtardı.

25. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yakın direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kurtardı.

34. dakikada Batrakov'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın vuruşunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakikada Batrakov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, en son Kasımpaşalı Mouanga'ya çarptıktan sonra kaleye yöneldi. Kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.

35. dakikada Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

45. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanın ortalarından Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi! İşte 3. tur eşleşmeleri

Türkiye Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi! İşte tüm eşleşmeler
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
Burak Yılmaz'dan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye uyarı: Babamı bile tanımam

Cengiz Ünder ve Çağlar'ı şoke eden uyarı: Babamı bile tanımam
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi

Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! 'İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek'

Bakan Göktaş'tan 3 isim hakkında suç duyurusu