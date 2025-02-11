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Galatasaray, Karşıyaka'yı Yenerek Dörtlü Final'e Yükseldi

Galatasaray, Karşıyaka'yı Yenerek Dörtlü Final'e Yükseldi
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Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Karşıyaka'yı 97-88 yenerek Dörtlü Final'e kalmayı başardı. Maçın her periyodunda gösterdiği performansla dikkat çeken Galatasaray, özellikle son dakikalarda attığı sayılarla galibiyeti elde etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

Karşıyaka : Thomas Akyazılı 15, Muhsin Yaşar 14, Gallinat 24, Ozan Yılmaz 6, Hakan Sayılı 8, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 8, Mehmet Efe Demirel 3, Yağız Cumalıoğlu, Yalın Yıldız, Mert Celep 10

Galatasaray : Livingston 25, Young 3, Sadık Emir Kabaca 5, Buğrahan Tuncer 18, Delgado 14, Bulumbergs, Samet Geyik, Palmer 22, Izundu 6, Altan Çamoğlu, Yaman Alişan 4

1. Periyot: 16-22

Devre: 49-44

3. Periyot: 64-71

5 faulle çıkan: 31.30 Yaman Alişan ( Galatasaray )

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finali maçında Galatasaray, Karşıyaka'yı 97-88 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

Müsabakanın ilk periyodunda iyi bir oyun ortaya koyan Galatasaray, Livingston'un boyalı alan dışından bulduğu sayılarla ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta toparlanan Karşıyaka, serbest atışlardan bulduğu sayılarla beraberliği yakaladı: 26-26. Gallinat'ın liderliğinde iyi oyununu sürdüren İzmir ekibi, ilk defa öne geçmeyi başardı: 30-28. Karşıyaka, Gallinat'ın üst üste bulduğu sayılarla farkı 7 sayıyı kadar çıkardı: 40-33. İyi savunma yapan Karşıyaka devreye 5 sayı farkla girdi: 49-44

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Galatasaray, üst üste bulduğu sayılarla periyodu 7 sayı farkla tamamladı: 64-71.

Son periyotta toparlanan İzmir ekibi, bitime 7 dakika kala beraberliği yakaladı: 71-71 Maçın bitimine 4 dakika kala Karşıyaka'da Mert Celep, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray, son dakikalarda bulduğu sayılarla farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 95-88. Son saniyede serbest atıştan 2 sayı daha bulan sarı kırmızılılar, karşılaşmadan 97-88 galip ayrıldı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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