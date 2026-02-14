Haberler

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik'in vefatı, sarı-kırmızılı kulüp tarafından taziye mesajıyla duyuruldu. Camia ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik vefat etti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü
Harita belli oldu, zirvedeki şehir şaşırttı! İşte kira şampiyonu ilimiz

Harita belli oldu, zirvedeki şaşırttı! İşte kira şampiyonu ilimiz