Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti
2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik'in vefatı, sarı-kırmızılı kulüp tarafından taziye mesajıyla duyuruldu. Camia ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor