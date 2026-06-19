Galatasaray GAİN'in yeni teknik direktörü Şaban Uzun
Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımı teknik direktörlüğüne Şaban Uzun'u atadı. Uzun, daha önce VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig ve Almanya Futbol Federasyonu'nda görev yapmıştı.
Galatasaray Kulübünde, kadın futbol takımı teknik direktörlüğüne Şaban Uzun getirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Şaban Uzun'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.
Şaban Uzun, kariyeri boyunca VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig ve Almanya Futbol Federasyonunda (DFB) görev yaptı.
Kaynak: AA / Süha Gür