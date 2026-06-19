Haberler

Galatasaray GAİN'in yeni teknik direktörü Şaban Uzun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımı teknik direktörlüğüne Şaban Uzun'u atadı. Uzun, daha önce VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig ve Almanya Futbol Federasyonu'nda görev yapmıştı.

Galatasaray Kulübünde, kadın futbol takımı teknik direktörlüğüne Şaban Uzun getirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Şaban Uzun'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.

Şaban Uzun, kariyeri boyunca VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig ve Almanya Futbol Federasyonunda (DFB) görev yaptı.

Kaynak: AA / Süha Gür
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin rakibi Podolski'den flaş paylaşım
Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Arkadaşlarını korkunç bir kazaya kurban verdiler
Kılıçdardoğlu'ndan CHPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık

CHPli vekillerin dokunulmazlıkları Meclis'e gelirse ne yapacak?
İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk yaptıkları belirlenen 21 zanlıdan 12'si tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış