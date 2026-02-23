Galatasaray, Juventus maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya'nın Juventus ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı. Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, takımla çalıştı.

Galatasaray, Juventus maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.